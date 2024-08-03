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В Луганске из-за нехватки кадров на завод берут работать школьников, - ОВА

Фото: в Луганске из-за нехватки кадров на завод берут работать школьников (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Луганске из-за нехватки кадров на завод берут работать школьников. Всех остальных оккупанты уже успели мобилизировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Луганский тепловозостроительный завод из-за кадрового голода вынужден брать на работу подростков от 14 до 18 лет. Они не имеют аттестата о получении среднего или среднего специального образования, некоторые только перевелись в 9 класс", - рассказал он.

Как отмечает глава ОВА, из-за мобилизации многих работников предприятие вынуждено было обратиться в Центр занятости, но и там желающих работать на предприятии оказалось немного - только школьники.

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