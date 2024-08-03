В Луганске из-за нехватки кадров на завод берут работать школьников, - ОВА

"Луганский тепловозостроительный завод из-за кадрового голода вынужден брать на работу подростков от 14 до 18 лет. Они не имеют аттестата о получении среднего или среднего специального образования, некоторые только перевелись в 9 класс", - рассказал он.

Как отмечает глава ОВА, из-за мобилизации многих работников предприятие вынуждено было обратиться в Центр занятости, но и там желающих работать на предприятии оказалось немного - только школьники.