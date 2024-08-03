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В Луганську через нестачу кадрів на завод беруть працювати школярів, - ОВА

Фото: у Луганську через брак кадрів на завод беруть працювати школярів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Луганську через брак кадрів на завод беруть працювати школярів. Усіх інших окупанти вже встигли мобілізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Луганський тепловозобудівний завод через кадровий голод вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років. Вони не мають атестату про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, деякі тільки перевелися до 9 класу", - розповів він.

Як зазначає голова ОВА, через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до Центру зайнятості, але й там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато - лише школярі. 

Ситуація у Луганській області

Російські війська, попри плани вийти на кордон Донецької та Луганської області, не можуть повністю захопити Луганську область.

При цьому в окупованих населених пунктах у Луганській області загарбники активно мобілізують чоловіків, вивозять підприємства, займаюся репресіями неугодних.

Крім того, окупанти облаштують інфраструктуру регіону під свої військові потреби. Наприклад, нещодавно росіяни облаштували новий полігон у тимчасово окупованій Луганській області. Ця територія використовується для навчань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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