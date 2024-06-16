В Луганской области россияне обустроили новый полигон

Российские военные обустроили новый полигон во временно оккупированной Луганской области. Эта территория используется для учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"На Беловодщине захватчики обустроили военный полигон", - рассказал он.

По словам главы ОВА, в местности между селами Плугатар и Новоспасовка россияне периодически проводят тренировку личного состава.

"Местные жители жалуются, что потеряли покой", - отмечает Лысогор.

Для справки

Беловодск - поселок в Украине, административный центр одноименной поселковой общины Старобельского района Луганской области. Расположен на реке Деркул.

Ситуация в Луганской области

В последние недели враг постоянно атакует вблизи освобожденных осенью 2022 года населенных пунктов. Оккупанты бьют по этим селам из всех имеющихся видов вооружения.

Жестокие бои продолжаются в районе Белогоровки и Серебрянского леса. Именно здесь с конца лета 2022 года проходит линия обороны украинских войск.

В конце апреля в Луганской области фиксировалось явное увеличение штурмов и обстрелов российских войск.