ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Луганской области россияне обустроили новый полигон

Луганск, Воскресенье 16 июня 2024 08:34
UA EN RU
В Луганской области россияне обустроили новый полигон Фото: в Луганской области появился новый полигон оккупантов (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные обустроили новый полигон во временно оккупированной Луганской области. Эта территория используется для учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"На Беловодщине захватчики обустроили военный полигон", - рассказал он.

По словам главы ОВА, в местности между селами Плугатар и Новоспасовка россияне периодически проводят тренировку личного состава.

"Местные жители жалуются, что потеряли покой", - отмечает Лысогор.

Для справки

Беловодск - поселок в Украине, административный центр одноименной поселковой общины Старобельского района Луганской области. Расположен на реке Деркул.

Ситуация в Луганской области

В последние недели враг постоянно атакует вблизи освобожденных осенью 2022 года населенных пунктов. Оккупанты бьют по этим селам из всех имеющихся видов вооружения.

Жестокие бои продолжаются в районе Белогоровки и Серебрянского леса. Именно здесь с конца лета 2022 года проходит линия обороны украинских войск.

В конце апреля в Луганской области фиксировалось явное увеличение штурмов и обстрелов российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война в Украине
NEWS
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом