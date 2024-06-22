Россияне в Луганской области получили новую методичку по мобилизации: что известно

Оккупантам в Луганской области спустили "сверху" новую методичку по мобилизации в армию РФ. Согласно ей вербовать будут и подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"В так называемую "ЛНР" поступила методичка, согласно которой силовики обязаны предлагать заключить контракт с Минобороны РФ не только обвиняемым, но и подозреваемым, то есть практически каждому", - рассказал он.

После этого, по данным главы ОВА, оккупанты обещают посодействовать прекратить уголовное дело.

"Предлагают присоединиться к армии РФ и нарушителям комендантского часа, и тем, кто находится под административным надзором. Об выполнении плана необходимо докладывать высшему руководству", - отметил Лысогор.