Через пожежу в Луганській області в лікарню звернулась 71 людина

Фото: пожежа в Луганській області (facebook com policeLG)

До гасіння наслідків пожежі було залучено 1 494 особи та 293 одиниці техніки

Внаслідок пожежі на території Новоайдарського району Луганської області, до лікарні звернулась 71 людина. Ще 34 людини було госпіталізовано, з них 15 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, наразі пожежники продовжують гасити окремі осередки горіння на території Борівського, Капітанівського та Охтирського лісництв. Орієнтовна площа пройдена вогнем складає близько 5 тис. га. Він вже знищив 23 житлових будинки, та ще 36 пошкодив в селі Смолянинове.

Також пожежею було знищено ще 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”. Рятувальники звідти та з села Смолянинове вже евакуювали 30 осіб, з яких 13 дітей.

До гасіння наслідків пожежі було залучено 1 494 особи та 293 одиниці техніки.

Нагадаємо, 6 липня в Луганській області спалахнув ліс, а висока температура повітря та сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.

Додамо, лісові пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.