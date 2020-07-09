ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Через пожежу в Луганській області в лікарню звернулась 71 людина

Сєвєродонецьк, Луганська область, Четвер 09 липня 2020 оновлено 08:52
Через пожежу в Луганській області в лікарню звернулась 71 людина
Фото: пожежа в Луганській області (facebook com policeLG)
Автор: Андрій Козловський

До гасіння наслідків пожежі було залучено 1 494 особи та 293 одиниці техніки

Внаслідок пожежі на території Новоайдарського району Луганської області, до лікарні звернулась 71 людина. Ще 34 людини було госпіталізовано, з них 15 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, наразі пожежники продовжують гасити окремі осередки горіння на території Борівського, Капітанівського та Охтирського лісництв. Орієнтовна площа пройдена вогнем складає близько 5 тис. га. Він вже знищив 23 житлових будинки, та ще 36 пошкодив в селі Смолянинове.

Також пожежею було знищено ще 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”. Рятувальники звідти та з села Смолянинове вже евакуювали 30 осіб, з яких 13 дітей.

До гасіння наслідків пожежі було залучено 1 494 особи та 293 одиниці техніки.

Нагадаємо, 6 липня в Луганській області спалахнув ліс, а висока температура повітря та сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.

Додамо, лісові пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Луганськпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся