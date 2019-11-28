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У Луганській області через негоду без світла лишились понад 10 сіл

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 18:21
У Луганській області через негоду без світла лишились понад 10 сіл
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Повністю знеструмлені 6 населених пунктів

У Луганській області через негоду без електропостачання лишилися майже 900 абонентів в 11 населених пунктах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" в Facebook.

Як повідомляється, через ускладнення погодних умов повністю без електропостачання залишилися населені пункти Михайлівка, Степове, Тернове, Тимошине, Заводянка та Стативчине. Села Петропавлівка, Новоолександрівка, Йовсуг, Олександропіль частково знеструмлені.

"Загалом перебувають без світла 886 абонентів", - зазначили в об'єднанні.

У Луганській області через негоду без світла лишились понад 10 сіл

Нагадаємо, у середу, 27 листопада, у Києві через аварію на розподільчій підстанції 412 (10кВ), що в Печерському районі, центр столиці залишився без електрики. Без електропостачання залишилися 52 житлових багатоквартирних будинків, 14 приватних будинків та 15 установ.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді через шторм "Амелі" у Франції 140 тисяч будинків залишилися без електропостачання. Проблеми з електропостачанням спостерігали жителі регіону Нова Аквітанія. Також перебої з електрикою були в регіонах Овернь і Окситанія.

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