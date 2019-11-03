У Франції 140 тис. будинків залишилися без світла через шторм

Фото: шторм у Франції (twitter.com/UebelDoris/)

Найбільші проблеми відчувають жителі регіону Нова Аквітанія, Овернь і Окситанія

У Франції через шторм "Амелі" без світла залишилися 140 тисяч будинків. Про це повідомила энергосетеваякомпания Enedis.

Собщается, що найбільші проблеми відчувають жителі регіону Нова Аквітанія. Також світла немає в регіонах Овернь і Окситания.

"700 фахівців роблять все можливе, щоб відновити електрику", - заявили в компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на заході Франції у зв'язку з наближенням шторму "Амелі" оголошено передостанній, помаранчевий рівень небезпеки. Очікується, що з 01:00 (02:00 за київським часом) на території департаментів Вандея, Приморська Шаранта і Жиронда біля берега спостерігатимуться пориви вітру 30 - 36 м/с і 27 - 30 м/с в більш віддалених районах. У сусідніх Де-Севр, Шаранта, Ландах і Верхній Вьєнні, де оголошено жовтий рівень погодної небезпеки, швидкість вітру досягне 25 - 27 м/с.

Також в усіх зазначених підрозділах протягом найближчих 36 годин очікуються сильні дощі - від 30 до 50 мм опадів. Окреме попередження стосується жителів прибережної зони у зв'язку з можливими підтопленнями і сильними хвилями.