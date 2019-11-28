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В Луганской области из-за непогоды без света остались более 10 сел

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 18:21
В Луганской области из-за непогоды без света остались более 10 сел
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

Полностью обесточены 6 населенных пунктов

В Луганской области из-за непогоды без электроснабжения остались около 900 абонентов в 11 населенных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООО "Луганское энергетическое объединение" в Facebook.

Как сообщается, из-за осложнения погодных условий полностью без электроснабжения остались населенные пункты Михайловка, Степовое, Терновое, Тимошино, Заводянка и Стативчино. Села Петропавловка, Новоалександровка, Йовсуг, Александрополь частично обесточены.

"В общем находятся без света 886 абонентов", - отметили в объединении.

В Луганской области из-за непогоды без света остались более 10 сел

Напомним, в среду, 27 ноября, в Киеве из-за аварии на распределительной подстанции 412 (10кВ), в Печерском районе, центр столицы остался без электричества. Без электроснабжения остались 52 жилых многоквартирных дома, 14 частных домов и 15 учреждений.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре из-за шторма "Амели" во Франции 140 тысяч домов остались без электроснабжения. Проблемы с электроснабжением наблюдали жители региона Новая Аквитания. Также перебои с электричеством были в регионах Овернь и Окситанія.

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