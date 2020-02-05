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У Луганській області карантин оголосили ще в одному місті

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 14:58
У Луганській області карантин оголосили ще в одному місті
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Навчання у школах буде призупиненно з 6 лютого

У місті Рубіжному Луганської області запроваджено карантин у закладах загальної середньої освіти через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рубіжанської міської ради.

Як зазначається, навчання у школах буде призупинено з 6 лютого.

"Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області повідомляє, що у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, перевищенням епідпорогу захворюваності дітей на ГРВІ та грип в закладах загальної середньої міста Рубіжного призупинено освітній процес з 06 по 14 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вчора усі школи закрили на карантин у Рівному та Дніпрі.

Також у Чернівцях у зв'язку з грипом закрили всі школи на карантин. На навчання в школу 3 лютого не прийшли понад 6 тисяч осіб, з яких 4,5 тисячі через захворювання на ГРВІ.

Додамо, що у Хмельницькому з 3 лютого закрили на карантин всі школи. Таке рішення прийняли через підвищення рівня захворюваності серед учнів грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ), а також "у зв'язку з необхідністю їх профілактики епідемічного розповсюдження".

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