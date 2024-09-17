ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Луганской области исчезают сирийские наемники, которых Россия бросает на "мясные штурмы"

Вторник 17 сентября 2024 10:07
UA EN RU
В Луганской области исчезают сирийские наемники, которых Россия бросает на "мясные штурмы" Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия активно вербует мужчин из Сирии, обещая им российские паспорта и оплачиваемую работу. Однако мало кто возвращается обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.

Сирийских наемников отправляют на передовую, где они несут значительные потери.

В частности, в июле 2024 года 14 сирийских наемников, среди которых был Мохаммед Мансур, отправили на штурм позиций вблизи города Сватово Луганской области. В результате украинского обстрела большинство из них погибли, а запрос на эвакуацию раненых российские военные отклонили. Мансур сбежал с поля боя, а его отряд признали пропавшим без вести.

Недавно сирийские паблики сообщили о смерти еще одного наемника, Вахида Мурсала Аль-Шибли, который получил российский паспорт и воевал на Луганщине. Его отряд из семи сирийцев был разбит, а Мурсал умер из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков неизвестна.

"Россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины - сначала беднякам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем заманивают более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах", - заявили в ГУР.

В Луганской области исчезают сирийские наемники, которых Россия бросает на &quot;мясные штурмы&quot;

Наемники на войне против Украины

В июне, после гибели двух индийцев в русской армии, Индия требовала от России вернуть завербованных граждан. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву пытался добиться скорейшего освобождения индийцев из русской армии.

Ранее стало известно, что в войне против Украины погибли восемь индийских наемников.

Кроме того, кроме индийцев Россия также пыталась вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине Российская Федерация Война в Сирии ГУР
NEWS
Более тысячи оккупантов и 66 беспилотников: Генштаб обновил потери РФ в войне
Более тысячи оккупантов и 66 беспилотников: Генштаб обновил потери РФ в войне
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией