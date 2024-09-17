У Луганській області зникають сирійські найманці, яких Росія кидає на "мʼясні штурми"

Росія активно вербує чоловіків із Сирії, обіцяючи їм російські паспорти та оплачувану роботу. Однак мало хто повертається назад.

Сирійських найманців відправляють на передову, де вони зазнають значних втрат.

Зокрема, у липні 2024 року 14 сирійських найманців, серед яких був Мохаммед Мансур, відправили на штурм позицій поблизу міста Сватове на Луганщині. Внаслідок українського обстрілу більшість із них загинула, а запит на евакуацію поранених російські військові відхилили. Мансур втік із поля бою, а його загін визнали зниклим безвісти.

Нещодавно сирійські пабліки повідомили про смерть ще одного найманця, Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, який отримав російський паспорт і воював на Луганщині. Його загін із семи сирійців був розбитий, а Мурсал помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків невідома.

"Росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України - спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в "м’ясних штурмах", - заявили у ГУР.