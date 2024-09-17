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У Луганській області зникають сирійські найманці, яких Росія кидає на "мʼясні штурми"

Вівторок 17 вересня 2024 10:07
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У Луганській області зникають сирійські найманці, яких Росія кидає на "мʼясні штурми" Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія активно вербує чоловіків із Сирії, обіцяючи їм російські паспорти та оплачувану роботу. Однак мало хто повертається назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки України.

Сирійських найманців відправляють на передову, де вони зазнають значних втрат.

Зокрема, у липні 2024 року 14 сирійських найманців, серед яких був Мохаммед Мансур, відправили на штурм позицій поблизу міста Сватове на Луганщині. Внаслідок українського обстрілу більшість із них загинула, а запит на евакуацію поранених російські військові відхилили. Мансур втік із поля бою, а його загін визнали зниклим безвісти.

Нещодавно сирійські пабліки повідомили про смерть ще одного найманця, Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, який отримав російський паспорт і воював на Луганщині. Його загін із семи сирійців був розбитий, а Мурсал помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків невідома.

"Росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України - спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в "м’ясних штурмах", - заявили у ГУР.

У Луганській області зникають сирійські найманці, яких Росія кидає на &quot;мʼясні штурми&quot;

Найманці на війні проти України

У червні, після загибелі двох індійців у російській армії, Індія вимагала від Росії повернути завербованих громадян.Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Москви намагався добитися якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії.

Раніше стало відомо, що у війні проти України загинули вісім індійських найманців.

Крім того, окрім індійців, Росія також намагалася вербувати сербів та українців, які проживають на окупованих територіях.

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