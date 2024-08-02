Правительство Индии сообщило, что в настоящее время восемь индийских граждан погибли во время службы в российской армии, что вдвое больше, чем официально признано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Государственный министр по внешним связям Кирти Вардхан Сингх заявил, что точное количество таких граждан неизвестно, хотя 63 индийца уже подали заявки на досрочное увольнение.

Ранее Министерство иностранных дел Индии признавало гибель только четырех индийских граждан, которые служили в российских вооруженных силах на войне в Украине. Большинство из них были набраны в качестве вспомогательного персонала, таких как повара и помощники, и сопровождали свои подразделения на фронт.

"По имеющейся информации, зарегистрированы восемь случаев смерти с подтвержденным индийским гражданством," - отметил Сингх.

Кроме того, правительство получило просьбы о содействии в досрочной демобилизации граждан Индии, предположительно завербованных в российские вооруженные силы при неясных обстоятельствах. Сингх добавил, что точное количество таких граждан неизвестно.

Вербовка индийцев в российские вооруженные силы стала особенно актуальной после гибели нескольких граждан в начале этого года. Премьер-министр Нарендра Моди поднял этот вопрос на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите в Москве в прошлом месяце. В результате индийская сторона добилась обещания о быстрой репатриации всех таких лиц.

В июне Индия потребовала "прекратить" призыв граждан Индии в российскую армию. Сингх сообщил, что правительство оказало финансовую поддержку в транспортировке тел четырех погибших индийцев и продолжит делать это по мере необходимости.

Кроме того, российское правительство пообещало выплатить компенсацию семьям погибших индийцев в соответствии с подписанными контрактами.

Сингх подчеркнул, что вопрос о скорейшей демобилизации индийских граждан, служащих в российских вооруженных силах, а также их безопасности и благополучии активно обсуждается правительством Индии с соответствующими органами власти в России.

Он отметил, что Моди во время недавнего визита в Россию "решительно подтвердил настоятельную необходимость скорейшего освобождения всех индийских граждан" из российских вооруженных сил.

Министерство иностранных дел призвало всех индийцев "проявлять должную осторожность при поиске работы в России" и "держаться подальше от этого конфликта".