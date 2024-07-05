Моди во время визита в Москву будет добиваться освобождения граждан Индии из армии РФ
Премьер-министр Индии Нарендри Моди будет добиваться скорейшего освобождения индийцев из российской армии на переговорах в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
За последние несколько месяцев стало известно о нескольких случаях, когда индийцев заманивали в Россию обещаниями прибыльной работы или образования, а в итоге они воевали против Украины, а в мае индийская полиция арестовала четырех человек, связанных с сетью торговли людьми, которая стояла за этой практикой.
Ожидается, что во время визита премьер-министра Индии в Москву на следующей неделе он обсудит вопрос досрочной демобилизации своих граждан, которые были "введены в заблуждение" относительно службы в российской армии.
Сейчас известно, что по меньшей мере четверо граждан Индии погибли на войне, что заставило правительство Моди призвать к немедленному прекращению такой вербовки и быстрому освобождению индийцев, воюющих в армии.
Министр иностранных дел Винай Кватра заявил, что, по оценкам Индии, от 30 до 40 ее граждан уже могут служить в армии России.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее", - сказал он.
Кватра также добавил, что 10 индийцев уже вернулись домой.
Напомним, что в прошлом месяце после смертей двух индийцев в армии РФ Нью-Дели потребовал от Кремля вернуть завербованных граждан.
Кроме индейцев, россияне также пытались вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.
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