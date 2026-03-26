"АТЕШ" вывели из строя ЖД узел под Луганском: армия РФ на двух направлениях без снабжения
Партизаны "АТЕШ" провели очередную успешную диверсию под временно оккупированным Луганском. Агенты вывели из строя железнодорожный узел, теперь часть оккупантов осталась без снабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".
"Наши агенты уничтожили релейный шкаф на железнодорожном узле в районе Луганска. Оборудование выгорело полностью - быстрого восстановления не будет", - говорится в публикации.
Как поясняет "АТЕШ", данная ветка является критической артерией снабжения для группировок армии РФ на Купянском и Лиманском направлениях, где сейчас идут наиболее активные бои.
Через этот узел шли эшелоны с боеприпасами, агрегатами для бронетехники и запасами ГСМ, предназначенными для усиления штурмовых групп на передовой.
"Вывод шкафа из строя заблокировал движение на участке. Эшелоны не пришли в срок - подразделения на передовой остались без планового пополнения БК и запчастей. Это прямо ограничивает их возможности в наступлении", - добавили партизаны.
Напомним, 15 марта стало известно, что партизаны "АТЕШ" провели еще одну успешную диверсию в Луганской области.
Агенты уничтожили в Северодонецке трансформатор, который питал штаб 123-й артиллерийской бригады РФ. В результате отсутствия света из строя вышли системы связи и оборудование, и подразделение потеряло возможность координировать действия и получать или отдавать приказы.
Также мы писали, что 22 марта стало известно, что "АТЕШ" успешно спалило военное авто россиян, которое больше не подлежит восстановлению.