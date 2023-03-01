В Луганской области оккупанты устроили "зерновой террор" для местных фермеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Луганской области массово портится урожай лето-осень 2022 года. Это связано с тем, что россияне полностью блокируют местным фермерам возможности продавать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

"Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая", - сказано в сообщении.