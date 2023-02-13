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В России назвали "нецелесообразным" продление "зерновой сделки" и потребовали снять санкции

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Москва, Понедельник 13 февраля 2023 18:43
В России назвали "нецелесообразным" продление "зерновой сделки" и потребовали снять санкции Фото: В России назвали "нецелесообразным" продление "зерновой сделки" (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

В России считают "нецелесообразным" продление "зерновой сделки", если с Москвы не будут сняты санкции, влияющие на сельскохозяйственный экспорт.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью росСМИ RTVI.

По его словам, Москва недовольна некоторыми аспектами сделки, поскольку она осуществляется несправедливо из-за санкций в отношении российского сельскохозяйственного экспорта.

"Без осязаемых результатов по реализации меморандума Россия - ООН, прежде всего по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразны", - заявил Вершинин.

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что работа по разблокированию российского экспорта в рамках "зернового соглашения" идет неудовлетворительно, и обвинил ЕС в невыполнении своих обещаний.

Российский сельскохозяйственный экспорт не был прямо направлен на западные санкции, но Москва утверждает, что блокирование ее платежных, логистических и страховых систем является "препятствием" для экспорта собственного зерна и удобрений.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пора расширить зерновое соглашение на порты Николаевской области и убрать любые препятствия.

Кроме того, еще в декабре заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс назвал маловероятным расширение “зерновой сделки” на новые порты.

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