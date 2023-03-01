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У Луганській області окупанти влаштували "зерновий терор" для місцевих фермерів

Фото: у Луганській області окупанти влаштували "зерновий терор" для місцевих фермерів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти заборонили фермерам у Луганській області продавати урожай. Через це місцеві жителі зазнають збитків, а зерно - псується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, на тимчасово окупованих територіях Луганської області масово псується врожай літо-осінь 2022 року. Це пов'язано з тим, що росіяни повністю блокують місцевим фермерам можливості продавати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

"Також, так звана "окупаційна влада" на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що продовження "зернової угоди" буде "недоцільним", якщо з РФ не буде знято санкції, що впливають на сільськогосподарський експорт.

Крім того, Україна закликала міжнародне співтовариство призупинити спроби Росії блокувати роботу зернової угоди.

Україна також направила ООН та Туреччині звернення щодо початку переговорів для продовження зернової ініціативи, але відповіді не отримала.

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