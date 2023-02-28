Украина призвала ООН и Турцию продлить зерновое соглашение

Украина направила в ООН и Турцию обращение по поводу начала переговоров для продления соглашения об экспорте зерна, но ответа не последовало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, на прошлой неделе заместитель министра реставрации Украины Юрий Васьков заявил, что Киев будет просить все стороны начать переговоры о продлении соглашения, добиваясь продления по крайней мере на один год, включающий порты Николаева. "Мы направили письмо с просьбой начать заниматься этой проблемой, поскольку 18 марта очень скоро, но пока мы не получили ни одного отзыва", - сообщает источник Reuters.