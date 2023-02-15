Украина призвала остановить попытки РФ блокировать работу "зернового коридора"

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД.

"Украина глубоко обеспокоена деструктивными действиями РФ, которые приводят к задержке работы "зернового коридора" по Черному морю и подрывают Черноморскую зерновую инициативу в целом, препятствуют судоходству в Черном море и свободному доступу продовольствия на мировые рынки", - говорится в заявлении.

Министры отметили, что представители РФ в составе инспекционных групп при Координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в/из украинских портов.

"В частности, российские инспекторы сознательно замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования. Ежедневно из запланированных 10 инспекций, как правило, происходит менее половины", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что деструктивная политика РФ привела к системному снижению грузооборота в рамках "зерновой сделки", из-за чего за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского зерна и эта тенденция набирает обороты.

При этом отмечается, что в Босфоре сейчас образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там более месяца. Из-за таких действий Кремля продовольствие недополучают страны Африки и Азии.

"Разрушая портовую инфраструктуру Украины, Москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. Объем перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года", - говорится в заявлении.

Министры отметили, что россияне не проводят инспекции своих судов в Босфоре, из-за чего делает возможным использование торговых судов для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины.

"Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы, требовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе "зернового коридора" по Черному морю, остановки попыток РФ использовать продовольствие как оружие и разблокирования торгового судоходства в украинские порты Черного моря", - говорится в заявлении.