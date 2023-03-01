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В Луганской области оккупанты устроили "зерновой террор" для местных фермеров

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Украина, Среда 01 марта 2023 18:56
В Луганской области оккупанты устроили "зерновой террор" для местных фермеров Фото: в Луганской области оккупанты устроили "зерновой террор" для местных фермеров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты запретили фермерам в Луганской области продавать урожай. Из-за этого местные жители терпят убытки, а зерно - портится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Луганской области массово портится урожай лето-осень 2022 года. Это связано с тем, что россияне полностью блокируют местным фермерам возможности продавать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

"Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что продление "зернового соглашения" будет "нецелесообразным", если с РФ не будут сняты санкции, влияющие на сельскохозяйственный экспорт.

Кроме того, Украина призвала международное сообщество приостановить попытки России блокировать работу зернового соглашения.

Украина также направила ООН и Турции обращение по поводу начала переговоров для продолжения зерновой инициативы, но ответа не получила.

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