В Луганской области оккупанты устроили "зерновой террор" для местных фермеров
Российские оккупанты запретили фермерам в Луганской области продавать урожай. Из-за этого местные жители терпят убытки, а зерно - портится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Луганской области массово портится урожай лето-осень 2022 года. Это связано с тем, что россияне полностью блокируют местным фермерам возможности продавать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
"Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что продление "зернового соглашения" будет "нецелесообразным", если с РФ не будут сняты санкции, влияющие на сельскохозяйственный экспорт.
Кроме того, Украина призвала международное сообщество приостановить попытки России блокировать работу зернового соглашения.
Украина также направила ООН и Турции обращение по поводу начала переговоров для продолжения зерновой инициативы, но ответа не получила.
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