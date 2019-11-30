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Найкраща пара в світі: Дорофєєва і Дантес "розвіяли" підозри в мережі (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.11.2019 - 23:48
Найкраща пара в світі: Дорофєєва і Дантес "розвіяли" підозри в мережі (фото)
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес захопили мережу спільними фото

Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом показали фото з Палацу спорту в Києві. Артисти в стильних чорних нарядах влаштували імпровізовану фотосесію на тлі шаф для одягу. Кадри опубліковані в Instagram вокалістки дуету "Время и Стекло" та співака й телеведучого.

Гарна пара підібрала для себе цікавий образ: на Дантесі чорні брюки та светр із високим коміром, а Дорофєєва вбралася у модні штани а-ля чорні спортивні штани з білими лампасами в стилі спорт-кежуал, чорний легкий піджак-костюм. На подружжя білі "повітряні" кросівки, а на Наді ще й біла кепка.

Найкраща пара в світі: Дорофєєва і Дантес &quot;розвіяли&quot; підозри в мережі (фото)

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Знайомтесь - Надя Дорофєєва", - жартівливо уточнив Дантес.

У мережі відразу ж обсипали 29-річну Дорофєєву масу компліментів та відзначили її дивовижну красу ійелегантність - причому в будь-якому вбранні та образі. 31-річний Дантес також отримав свою неабияку "порцію" захоплених відгуків шанувальників.

Найкраща пара в світі: Дорофєєва і Дантес &quot;розвіяли&quot; підозри в мережі (фото)

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (Фото: instagram.com/vladimirdantes)

До речі, одна з підписниць Володимира у мережі у своєму коментарі навіть розповіла, що сьогоднішнє прекрасне сімейне фото пари "розвіяло" фейк в пресі про те, що нібито подружжя має намір розлучитися.

  • Ви дуже гарна пара!
  • Яка ж ти красива!
  • Че це за хлопець? Фанат? Де чоловік Позитив?
  • Дуже класнючі!
  • Супер пара!
  • Ви неймовірні.. Найкраща пара в світі... І красива!
  • Гарна пара. Як таку відхопив?
  • А, так ось що це за дівчина, яка одружена з Дантесом;
  • Як раз сьогодні в ЗМІ читала, що ви розлучаєтеся, тому що дуже рідко з'являєтеся де-небудь разом...

Найкраща пара в світі: Дорофєєва і Дантес &quot;розвіяли&quot; підозри в мережі (фото)

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва зачарувала мережу проникливим фото і заворожила магнетичним поглядом.

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Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантесновости шоу-бизнеса
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