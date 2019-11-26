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В панчохах і екстра-міні: зухвала Дорофєєва засвітила ідеальний прес і довгі ніжки

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.11.2019 - 20:58
В панчохах і екстра-міні: зухвала Дорофєєва засвітила ідеальний прес і довгі ніжки
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка підкорила шанувальників фото з суперфіналу Танці з зірками 2019

Надя Дорофєєва може похвалитися ідеально стрункою фігурою, яку без сорому демонструє на сцені зі всіх ракурсів. Сценічні костюми співачки більш ніж відверті і все та спокусливі. Хоч у житті Надя віддає перевагу більш зручним варіантам одягу, а сама характеризує свій стиль як "треш-гламур", але вміє бути сексуальною в будь-якому вигляді. Так, разом зі своїм партнером по дуету "Время и Стекло" артистка виступила на суперфіналі проекту Танці з зірками 2019 у відвертому вбранні.

На фотозвіт з закулісся Надя і Олексій "Позитив" Завгородній відображені в екстравагантних червоно-білих костюмах. Співачка одягла білий кроп-топ з червоним принтом на рукавах і екстремально короткый міні спідниці оригінального оформлення, а також сітчасті колготи. Свій лук вона доповнила білосніжними панчохами-гетрами і рукавичками. Її волосся зібране ззаду, а кілька широких пасм випущені на обличчя.

Ансамбль тільки підкреслив принади Надіної фігури – плоский животик і стрункі довгі ніжки. Вона кокетувала на камеру і з задоволенням позувала разом з Позитивом.

В панчохах і екстра-міні: зухвала Дорофєєва засвітила ідеальний прес і довгі ніжки

В панчохах і екстра-міні: зухвала Дорофєєва засвітила ідеальний прес і довгі ніжки

В панчохах і екстра-міні: зухвала Дорофєєва засвітила ідеальний прес і довгі ніжки

Надя Дорофєєва та Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники оцінили по достоїнству екстравагантні луки Наді і Позитива.

  • Такі класні!
  • Красуня
  • Ви вогнище
  • Класно виглядаєте
  • На стилі
  • Сексуалочка
  • Які круті
  • Блін, Надя, у тебе такі круті луки!
  • Красунчики
  • Ну Надя як завжди відпад

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва зачарувала мережу проникливим фото і заворожила магнетичним поглядом.

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