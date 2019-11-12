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Надя Дорофєєва чесно висловилася про романтичні стосунки з Олексієм Завгороднім (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.11.2019 - 13:45
Надя Дорофєєва чесно висловилася про романтичні стосунки з Олексієм Завгороднім (відео)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

За словами Дорофєєвої, спочатку вони з Позитивом думали тільки про кар'єру

Гостею шоу "СЛАВА +", яке щотижня виходить на YouTube-каналі "Люкс ФМ", стала популярна співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва. До речі, до цього Дорофєєва і Олексій Завгородній (Позитив) виступили у ролі ведучих 12-го ефіру шоу Танці з зірками 2019. Під час прямого ефіру Надя і Позитив підкорили фанів стильним спільним виходом. У новому інтерв'ю Дорофєєва зважилася на відверту розмову і розповіла про романтичні стосунки з Позитивом!

Під час відвертої бесіди з журналістом Славою Дьоміним відома артистка зізналася, чому у них з Позитивом так і не склалися стосунки.

За словами Наді, при першій зустрічі вони сподобалися один одному, але між творчою парою було багато образ.

"По-перше, коли ми починали проект, ми думали тільки про кар'єру. По-друге, у кожного з нас були стосунки, а по-третє, ми зовсім різні з Позитивом. Зараз, звичайно, ми вже навчилися миритися з усіма штуками один одного, але тоді... Нам знадобилося 4 роки, щоб змиритися з нашими індивідуальність, полюбить один одного як партнерів", - розповіла Дорофєєва.

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Як зазначила співачка, сварок між нею і Позитивом було багато і вони були не тільки через роботу, але й тому, що було поза нею.

"Це автобус, що це сон, який був порушений регулярно, тому що Льоша любив до ранку висіти в автобусі, а я хотіла спати ... Я дуже сильно ображалася на ньогочерез це, тому які там стосунки, образи були одні", - підкреслила Надя.

Нагадаємо, раніше чоловік співачки Володимир Дантес висловився з приводу можливого поповнення з Дорофєєвою.

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Новини України Надя ДорофеєваВремя и СтеклоАлексей Завгородний
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