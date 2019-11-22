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"В очах можна потонути": Надя Дорофєєва зачарувала мережу пронизливим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.11.2019 - 12:23
"В очах можна потонути": Надя Дорофєєва зачарувала мережу пронизливим фото
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанати засипали співачку компліментами

Чарівна і позитивна Надя Дорофєєва вміє здивувати своїх шанувальників - так, нещодавно співачка схвилювала гарячим кадром з гримерки, на якому позувала у ліфчику зі стразів і трусиках. А на свіжому фото в своєму Instagram артистка просто-таки заворожує пронизливим і чарівним поглядом!

Надя відображена в кафе у вільній чорній кофті. Волосся дівчини вкладене красивими хвилями на її плечах і з одного боку скріплене витонченою шпилькою, а на її обличчі - ефектний макіяж з акцентом на губи. Співачка серйозно дивиться на камеру, вражаючи глибиною свого погляду.

"Подивися в очі, я хочу сказати..." - вона підписала знімок рядком з пісні Наталії Ветлицької.

&quot;В очах можна потонути&quot;: Надя Дорофєєва зачарувала мережу пронизливим фото

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Зачаровані фанати одразу ж почали обсипати улюблену артистку захопленими відгуками.

  • Як завжди неймовірно
  • Красивааа....
  • Красуня. Супер ,так йде яскрава помада
  • Красуня! Люблю)
  • Дуже гарна
  • дуже Красива
  • У твоїх очах можна уточнуть
  • Як завжди прекрасна
  • Можна потонути в твоїх очах
  • Заворожила!)
  • Яка краса
  • Як завжди шикарна
  • Вау, такі очі яскраві
  • Що за гіпноз? Я 5 хвилин сиділа не могла відірватися від твоїх очей

&quot;В очах можна потонути&quot;: Надя Дорофєєва зачарувала мережу пронизливим фото

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва висловилася про стосунки з колегою по групі "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім.

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Новини України Надя Дорофеєваобраз
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