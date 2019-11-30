ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ніколи не розповідала": Дорофєєва зважилася на зізнання про проблеми зі здоров'ям

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.11.2019 - 16:24
"Ніколи не розповідала": Дорофєєва зважилася на зізнання про проблеми зі здоров'ям
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка провела обстеження організму в Іспанії

Надя Дорофєєва нещодавно побувала з мамою в Барселоні. Метою сімейної поїздки був не тільки відпочинок і екскурсії, але й обстеження здоров'я. Хоч в Іспанію Надя і Ольга прилетіли всього на пару днів, вони встигли подивитися місцеві визначні пам'ятки, насолодитися кухнею, погуляти по набережній і помилуватися морськими пейзажами, а також пройти обстеження організму та виявити існуючі проблеми. Свої пригоди Надя описала у новому випуску DoDo VLOG на власному Youtube-каналі.

Співачка зняла сюжет з моменту зустрічі з мамою Ольгою (яка, до речі, живе в Криму) в Києві до повернення з Іспанії назад в Україну. Артистка поділилася емоціями і фіксувала всі ключові моменти поїздки на камеру. Також зірка вперше згадала про свої проблеми з щитовидкою.

"Я ставлюся до свого здоров'я... Біжу в лікарню тільки тоді, коли притисне. Але в цей раз я вирішила зробити все по-іншому. Я ніколи не розповідала, але у мене є проблеми зі щитовидною залозою, і це дуже поширена проблема, вона дійсно дуже у багатьох людей. Цю проблему дуже важливо контролювати". – пояснила Надя.

&quot;Ніколи не розповідала&quot;: Дорофєєва зважилася на зізнання про проблеми зі здоров'ям

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Після ряду обстежень проблема підтвердилася, і співачка прислухалася до порад медиків.

"Наша поїздка пройшла дуже позитивно. Мені потрібно робити серйозну маніпуляцію зі щитовидною, а у мами знайшли кілька проблем, які вона тепер повинна тримати під контролем", - відзвітувала Надя.

&quot;Ніколи не розповідала&quot;: Дорофєєва зважилася на зізнання про проблеми зі здоров'ям

Фото: Надя Дорофєєва з мамою Ольгою (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дівчина також поділилася враженнями від міста. Виявилося, вона стала фанатом іспанської кухні. "Барселона, спасибі за найсмачнішу в світі сангрію і паелью", - заявила зірка.

В трусиках і ліфчику зі страз: Надя Дорофєєва завела мережу спекотним фотосетом в гримерці "Обожнюю їсти": Надя Дорофєєва розсекретила свою вагу і розповіла про проблеми зі шкірою
Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся