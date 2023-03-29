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Лубинец объяснил, чем грозят обвинения ООН в "нарушениях" прав российских пленных

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Выводы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о нарушении нами прав российских военнопленных не соответствуют действительности. И несут угрозу тем, что приравнивают жертву к агрессору.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что был удивлен отчетом ООН, поскольку во время встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянной координатором системы ООН в Украине Денизом Брауном, ни разу не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными.

Кроме того, они не демонстрировали подобные факты.

"Вредить это нам может тем, что такими отчетами международные организации ставят знак равенства между агрессором и жертвой. Это на нас напали. Впрочем, Украина придерживается Женевских конвенций и норм международного права, мы открыты для любых проверок, чего не скажешь о россиянах. Жертва не равно агрессору, это нужно четко понимать", - подчеркнул Лубинец.

Предыстория

Напомним, что 24 марта, Управление ООН по правам человека обнародовало доклад по Украине, где было указано, что украинские военные якобы "казнили 25 российских оккупантов и пытали пленных".

Примечательно, что выводы о пытках были сделаны на основе опроса российских солдат. Каких-либо подтверждений информации о казнях ООН не приводит.

Добавим, что этот отчет уже отреагировали в МИД. В ведомстве отметили, что "считают неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии".

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