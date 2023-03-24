Омбудсмен о докладах Миссии ООН: выводы подтверждают массовые военные преступления РФ
Выводы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине подтверждают факты совершения Россией массовых военных преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Гибель и ранение мирных граждан, произвольные задержания, нападения, казни, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное насилие - такие преступные действия совершает агрессор", - говорится в сообщении.
Лубинец отметил, что Россия совершает массовые военные преступления на территории Украины, нарушает права человека и пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права.
Омбудсмен отметил, что во время неоднократных личных встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянной координатором системы ООН в Украине Дениз Браун, ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными.
"К тому же хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии по поводу вероятных нарушений со стороны украинской стороны. Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций", - сказал Лубинец.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека напомнил, что именно Россия преступно вторглась на украинскую землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к военнопленным. По его словам, масштабы бесчеловечного обращения и пытки фактически скрываются.
Напомним, что в ходе расследования, проведенного под руководством ООН, было установлено, что Россия совершила широкий спектр военных преступлений в Украине.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена официально обвинила Россию в "преступлениях против человечности" из-за вторжения в Украину.
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