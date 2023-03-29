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Лубінець пояснив, чим загрожують звинувачення ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Висновки Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо порушення нами прав російських військовополонених не відповідають дійсності. І несуть загрозу тим, що прирівнюють жертву до агресора.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що був здивований звітом ООН, оскільки під час зустрічей з головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими.

Крім того, вони й не демонстрували подібні факти.

"Зашкодити це нам може тим, що такими звітами міжнародні організації ставлять знак рівності між агресором і жертвою. Це на нас напали. Втім Україна дотримується Женевських конвенцій і норм міжнародного права, ми відкриті для будь-яких перевірок, чого не скажеш про росіян. Жертва не дорівнює агресору, це треба чітко розуміти", - підкреслив Лубінець.

Передісторія

Нагадаємо, що 24 березня, Управління ООН з прав людини оприлюднило доповідь щодо України, де було вказано, що українські військові нібито "стратили 25 російських окупантів і катували полонених".

Примітно, що висновки про тортури було зроблено на основі опитування російських солдатів. Будь-яких підтверджень інформації про страти ООН не наводить.

Додамо, що на цей звіт вже відреагували в МЗС. У відомстві наголосили, що "вважають неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії".

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