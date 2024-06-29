Ватикан помог в освобождении двух украинских священников из плена, - Зеленский
Из российского плена освободили двух украинских священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на Национальном молитвенном завтраке.
"На днях мы смогли выполнить задачу, которая казалась многим почти невыполнимой. Мы вернули из российского плена и 90 наших воинов, и десять гражданских людей. И среди них христианских священников - Богдана Гелету и Ивана Левицкого. Они сейчас находятся здесь, с нами. Я очень хотел бы, чтобы мы поздравили их все", - сказал глава государства.
Президент отметил, что два священника несли службу в приходе Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви в Бердянске Запорожской области. 16 ноября 2022 года оккупанты схватили их и с тех пор удерживали в плену.
Зеленский отметил, что освободить священнослужителей удалось благодаря помощи Ватикана.
"Благодаря усилиям нашей команды и посредничеству Ватикана, за которое я особенно благодарен, очень благодарим, удалось вернуть их на свободу. Мы верили, что это удастся. Мы работали ради этого. И так же мы с вами должны не сдаваться и бороться за то, чтобы вернуть домой всех, всех наших людей, которые до сих пор в российском плену, всех украинских детей, которые были похищены на оккупированной территории и депортированы силой в Россию", - подчеркнул президент.
Фото: Зеленский выступил на Национальном молитвенном завтраке. (t.me/V_Zelenskiy_official)
Масштабный обмен
В пятницу, 28 июня, стало известно, что Украина освободила из российского плена 10 гражданских. Среди них - заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, Елена Пех и Валерий Матюшенко, которые были в плену с 2017-2018 годов, двое священников из Бердянска и пятеро гражданских, захваченных на территории Беларуси.
Освобождение гражданских было второй частью масштабного обмена пленных. Во время первой части операции 25 июня из российского плена освободили 90 украинских защитников.
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