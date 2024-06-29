Ватикан помог в освобождении двух украинских священников из плена, - Зеленский

"На днях мы смогли выполнить задачу, которая казалась многим почти невыполнимой. Мы вернули из российского плена и 90 наших воинов, и десять гражданских людей. И среди них христианских священников - Богдана Гелету и Ивана Левицкого. Они сейчас находятся здесь, с нами. Я очень хотел бы, чтобы мы поздравили их все", - сказал глава государства.

Президент отметил, что два священника несли службу в приходе Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви в Бердянске Запорожской области. 16 ноября 2022 года оккупанты схватили их и с тех пор удерживали в плену.

Зеленский отметил, что освободить священнослужителей удалось благодаря помощи Ватикана.

"Благодаря усилиям нашей команды и посредничеству Ватикана, за которое я особенно благодарен, очень благодарим, удалось вернуть их на свободу. Мы верили, что это удастся. Мы работали ради этого. И так же мы с вами должны не сдаваться и бороться за то, чтобы вернуть домой всех, всех наших людей, которые до сих пор в российском плену, всех украинских детей, которые были похищены на оккупированной территории и депортированы силой в Россию", - подчеркнул президент.

Фото: Зеленский выступил на Национальном молитвенном завтраке. (t.me/V_Zelenskiy_official)