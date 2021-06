Гасла "Слава Україні" та "Героям Слава" можуть стати футбольними символами України

За його словами, завтра на розгляд і голосування членів виконкому УАФ запропонували винести питання про затвердження статусу офіційних футбольних символів України - гасел "Слава Україні" та "Героям Слава". Крім того, винесено пропозицію про затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України в її неподільних кордонах, які визнані ООН - з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей.

Павелко підкреслив, що гасла "Слава Україні" та "Героям Слава" давно визнані українськими футбольними фанатами.

"Футбольні символи України, давно визнані всіма нашими вболівальникам і футбольною громадськістю в цілому, повинні бути захищені і увічнені у футбольній традиції нашої держави", - пише Павелко.

Він додав, що завдяки старанням Росії прибрати з футболок наших гравців ці гасла, тепер всі міжнародні ЗМІ та соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

"Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їх неефективність. І, за будь-яких, обставин, гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику", - додав голова УАФ.