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Гасла "Слава Україні" та "Героям Слава" можуть стати футбольними символами України

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Україна, П'ятниця 11 червня 2021 01:29
Гасла "Слава Україні" та "Героям Слава" можуть стати футбольними символами України Фото: гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" можуть стати футбольними символами країни (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Наталья Скороход

Гасла "Слава Україні" та "Героям Слава" можуть стати футбольними символами України. Крім того, на малому і великому гербі національних збірних України може з'явитися зображення карти України з Кримом й окупованим Донбасом.

Таку пропозицію винесено на розгляд і голосування членів виконкому УАФ, повідомив голова Української Асоціації футболу Андрій Павелко.

За його словами, завтра на розгляд і голосування членів виконкому УАФ запропонували винести питання про затвердження статусу офіційних футбольних символів України - гасел "Слава Україні" та "Героям Слава". Крім того, винесено пропозицію про затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України в її неподільних кордонах, які визнані ООН - з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей.

Павелко підкреслив, що гасла "Слава Україні" та "Героям Слава" давно визнані українськими футбольними фанатами.

"Футбольні символи України, давно визнані всіма нашими вболівальникам і футбольною громадськістю в цілому, повинні бути захищені і увічнені у футбольній традиції нашої держави", - пише Павелко.

Він додав, що завдяки старанням Росії прибрати з футболок наших гравців ці гасла, тепер всі міжнародні ЗМІ та соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

"Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їх неефективність. І, за будь-яких, обставин, гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику", - додав голова УАФ.

Нагадаємо, що УАФ обговорює з УЄФА збереження слогану "Героям слава" на футболках наших футболістів.

Раніше повідомлялося, що у Росії обурилися через нову форму українських футболістів, яка була запропонована для Євро 2020. Там заявили, що УЄФА повинна відреагувати й заборонити.

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