Лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" могут стать футбольными символами Украины

По его словам, завтра на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложили вынести вопрос об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава". Кроме того, вынесено предложение об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН - с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Павелко подчеркнул, что лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" давно признаны украинскими футбольными фанатами.

"Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства", - пишет Павелко.

Он добавил, что благодаря стараниям России убрать из футболок наших игроков эти лозунги, теперь все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

"Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и довели их неэффективность. И, при любых, обстоятельств, лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинском или затмить их невероятную энергетику", - добавил председатель УАФ.