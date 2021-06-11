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Лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" могут стать футбольными символами Украины

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Украина, Пятница 11 июня 2021 01:29
Лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" могут стать футбольными символами Украины Фото: лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" могут стать футбольными символами страны (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Наталья Скороход

Лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" могут стать футбольными символами Украины. Кроме того, на малом и большом гербе национальных сборных Украины может появиться изображение карты Украины с Крымом и оккупированным Донбассом.

Такое предложение вынесено на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ, сообщил председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, завтра на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложили вынести вопрос об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава". Кроме того, вынесено предложение об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН - с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Павелко подчеркнул, что лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" давно признаны украинскими футбольными фанатами.

"Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства", - пишет Павелко.

Он добавил, что благодаря стараниям России убрать из футболок наших игроков эти лозунги, теперь все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

"Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и довели их неэффективность. И, при любых, обстоятельств, лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинском или затмить их невероятную энергетику", - добавил председатель УАФ.

Напомним, что УАФ обсуждает с УЕФА сохранение слогана "Героям слава" на футболках наших футболистов.

Ранее сообщалось, что в России возмутились из-за новой формы украинских футболистов, которая была предложена для Евро 2020. Там заявили, что УЕФА должна отреагировать и запретить.

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