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УАФ обговорює з УЄФА збереження слогану "Героям слава" на формі збірної України

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Четвер 10 червня 2021 14:19
УАФ обговорює з УЄФА збереження слогану "Героям слава" на формі збірної України Фото: УАФ обговорює з УЄФА збереження слогану" Героям слава " на формі збірної України (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: РБК-Україна

Асоціація футболу України зараз веде переговори з УЄФА. УАФ намагається залишити слоган" Героям слава " на формі збірної України, який раніше заборонив УЄФА.

Про це повідомляє AFP.

"Україна веде переговори з УЄФА про скасування рішення за формою до Євро-2020", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українці презентували оновлену форму збірної України. На передній частині футболки зображена територія країни з гербом України, на задній стороні нанесено привітання" Слава Україні", а на комірах зсередини відповідь на нього"Героям слава".

Ця форма викликала масове обурення чиновників Росії, яке вилилося в скаргу Російського футбольного союзу в УЄФА. Після неї, власне, УЄФА і оновило вимоги до форми української збірної.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав нову форму збірної України з футболу.

Крім того, в коментарі РБК-Україна в УЄФА заявили, що залишили без змін наявність на формі збірної України карти з Кримом, оскільки діючі кордони держави з окупованим півостровом визнані ООН, а також вітання "Слава Україні", яке було дозволено ще в 2018 році.

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