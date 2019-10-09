Лоукостер SkyUp відкриває новий рейс в Австрію

Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Рейси будуть здійснюватися тільки в зимовий період

Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала запуск нових рейсів з сполученням Київ-Зальцбург. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Зазначається, що рейси будуть здійснюватися тільки в грудні-січні 2019-2020 роки. Вартість перельоту в обидві сторони з Києва і назад становитиме від 6,4 тисячі гривень без багажу. При цьому можна придбати тільки квитки в обидві сторони, з поверненням назад через тиждень.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд Києва задовольнив апеляцію SkyUp щодо рішення Баришівського районого суду забрати ліцензію у авіакомпанії через низьку якість обслуговування пасажирів і систематичні затримки рейсів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що SkyUp відкриває нові рейси в Ізраїль. Нові авіарейси будуть здійснюватися двічі на тиждень зі Львова і Запоріжжя.

Також повідомлялося, що SkyUp з 12 грудня запускає новий рейс з Києва в Турин на зимовий період. Рейси здійснюватимуться з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в головний аеропорт Турина. Мінімальна вартість квитків - від 1416 гривень в одну сторону без багажу.