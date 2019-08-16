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Лоукостер SkyUp відкриє новий рейс в Італію

Новини » Транспорт    16.08.2019 - 05:45
Лоукостер SkyUp відкриє новий рейс в Італію
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Рейси здійснюватимуть у зимовий період 2019-2020

Український лоукостер SkyUp Airlines з 12 грудня запускає новий рейс із Києва до Турина (Італія) на зимовий період. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SkyUp.

Рейси здійснюватимуться з аеропорту "Бориспіль" до головного аеропорту Турина. Мінімальна вартість квитків - від 1416 гривень в один бік без врахування багажу. Рейси здійснюватимуть по четвергам та неділям.

"Для SkyUp Airlines це ще один крок в реалізації своєї місії - зробити подорожі комфортними та доступними для українців ”, - відзначив Євгеній Хайнацький, генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines.

Раніше повідомлялося, що український лоукостер SkyUp Airlines з грудня 2018 року здійснює регулярні рейси з Києва до Попрада, Тбілісі, Барселони та Софії.

Приватна українська авіакомпанія SkyUp зареєстрована у червні 2016 року в Києві.

РБК-Україна писало, що авіакомпанія SkyUp в понеділок увечері, 1 липня, повідомила про затримку ряду рейсів через несправності, виявлених у двох літаків. Було затримано майже 20 рейсів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення у правовому полі вирішити питання продовження роботи авіакомпанії SkyUp, у якій суд призупинив ліцензію.

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