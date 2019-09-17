ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лоукостер SkyUp відкриває нові рейси в Ізраїль

Новини » Суспільство    17.09.2019 - 16:17
Лоукостер SkyUp відкриває нові рейси в Ізраїль
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Нові авіарейси будуть здійснюватися двічі на тиждень зі Львова і Запоріжжя

Український лоукостер SkyUp Airlines запускає новий рейс із Запоріжжя і Львова в Тель-Авів (Ізраїль). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Як повідомляється, рейси Львів - Тель-Авів будуть виконуватися два рази на тиждень: по четвергах і неділях. Вартість квитка в один кінець без багажу в даний час складає від 2,4 тис. гривень. Рейси будуть здійснюватися з 24 листопада.

Рейси Запоріжжя - Тель-Авів також будуть виконуватися по четвергах і неділях. Вартість квитка в один кінець без багажу в даний час складає від 2,3 тис. гривень. Авіарейси почнуть здійснюватися з 5 грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що лоукостер SkyUp Airlines з 12 грудня запускає новий рейс з Києва в Турин (Італія) на зимовий період. Рейси здійснюватимуться з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в головний аеропорт Турін. Мінімальна вартість квитків - від 1416 гривень в одну сторону без урахування багажу.

Крім того, український лоукостер SkyUp Airlines з грудня 2018 року здійснює регулярні рейси з Києва до Попрада, Тбілісі, Барселону і Софію.

Приватна українська авіакомпанія SkyUp зареєстрована у червні 2016 року в Києві.

Путін назвав Ізраїль "російськомовною державою" Лоукостер SkyUp відкриває нові рейси в ОАЕ
Новини України SkyUpІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся