Суд скасував рішення про призупинення ліцензії SkyUp

Ухвала Баришівського райсуду Київської області скасовано
Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу авіакомпанії SkyUp на ухвалу Баришівського районого суду, якою було зупинено дію ліцензії авіакомпанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.
Як повідомляється, ухвала Баришівського районного суду Київської області від 24 травня 2019 року про забезпечення позову скасовано.
"За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу ТОВ "Авіакомпанія SkyUp" задоволено. Ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 24 травня 2019 року про забезпечення позову скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким у задоволенні заяви Пасенко Оксани Анатоліївни про забезпечення її позову відмовлено у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ухвалою Баришівського райсуду було зупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ "Авіакомпанія SkyUp" на підставі наказу Державної авіаційної служби України.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що український лоукостер SkyUp Airlines з 24 листопада запускає новий рейс із Запоріжжя і Львова в Тель-Авів (Ізраїль). Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень. Вартість квитка 2,4 тис. гривень.
Крім того, лоукостер SkyUp Airlines з 12 грудня запускає новий рейс з Києва в Турин (Італія) на зимовий період. Рейси здійснюватимуться з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в головний аеропорт Турін. Мінімальна вартість квитків - від 1416 гривень в одну сторону без урахування багажу.