Суд скасував рішення про призупинення ліцензії SkyUp

Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Ухвала Баришівського райсуду Київської області скасовано

Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу авіакомпанії SkyUp на ухвалу Баришівського районого суду, якою було зупинено дію ліцензії авіакомпанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, ухвала Баришівського районного суду Київської області від 24 травня 2019 року про забезпечення позову скасовано.

"За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу ТОВ "Авіакомпанія SkyUp" задоволено. Ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 24 травня 2019 року про забезпечення позову скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким у задоволенні заяви Пасенко Оксани Анатоліївни про забезпечення її позову відмовлено у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.