У Тайвані стався обвал мосту, є постраждалі

Уламки мосту впали на три рибальські човни, які перебували під ним

На північному сході Тайваню у вівторок, 1 жовтня, обрушився арочний міст в одному з місцевих рибальських портів, в результаті якого постраждали, щонайменше, десять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Focus Taiwan.

Як повідомляється, уламки мосту разом з проїжджав по ньому бензовозом впали на три рибальські човни, які перебували під ним.

Постраждали щонайменше 10 осіб, шестеро з них отримали важкі травми. Ще шість залишилися під уламками. За даними рятувальної служби Тайваню, всі постраждалі, окрім водія вантажівки, - іноземці: шестеро громадяни Філіппін і троє з Індонезії.

