У Тайвані стався обвал мосту, є постраждалі

Фото: обвал мосту (twitter.com/ttahaber)

Уламки мосту впали на три рибальські човни, які перебували під ним

На північному сході Тайваню у вівторок, 1 жовтня, обрушився арочний міст в одному з місцевих рибальських портів, в результаті якого постраждали, щонайменше, десять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Focus Taiwan.

Як повідомляється, уламки мосту разом з проїжджав по ньому бензовозом впали на три рибальські човни, які перебували під ним.

Постраждали щонайменше 10 осіб, шестеро з них отримали важкі травми. Ще шість залишилися під уламками. За даними рятувальної служби Тайваню, всі постраждалі, окрім водія вантажівки, - іноземці: шестеро громадяни Філіппін і троє з Індонезії.

Video captures moment towering arch bridge collapses in eastern Taiwan, sending oil tanker truck falling onto boats in the water below. https://t.co/zBdLNMFgYj pic.twitter.com/AqVpmYmfY5 — ABC News (@ABC) October 1, 2019

Причиною падіння єдиного на Тайвані сталевого одноарочного мосту, який побудували 20 років тому, стало руйнування однієї з опор. Причина обвалу розслідується.

Міст довжиною 140 метрів і шириною 15 метрів був побудований в 1999 році в зоні рибальського порту Наньфанъао.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 вересня в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини мосту між селами Болград і Кубей.

Крім того, 25 серпня в Харкові обвалився автомобільний міст. Обвалення одного боку автомобільного мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин сталося близько 9 годин ранку. З'ясувалося, що даний автомобільний міст вже кілька років був визнаний аварійним. За даними "Укравтодору", обвалення моста викликала перевантажена вантажівка.