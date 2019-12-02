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На Лондонському мосту відновили рух після теракту

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 05:30
На Лондонському мосту відновили рух після теракту
Фото: стрілянина в Лондоні (twitter.com adam_cannon)

Рух було відкрито ввечері 1 грудня

Британська поліція в понеділок оголосила про відновлення руху по Лондонському мосту після події на ньому 29 листопада теракту, жертвами якого стали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter поліції Лондона.

Рух було відкрито ввечері 1 грудня. Тепер по мосту знову можуть пересуватися як пішоходи, так і транспорт.

"Лондонський міст відкритий для руху транспорту і пішоходів. Дякуємо за терпіння", - йдеться в заяві,

Раніше терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. На тілі чоловіка був виявлений фальшивий пояс смертника. Поліція класифікувала напад як теракт.

РБК-Україна писало, що двоє людей померли в результаті атаки.

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