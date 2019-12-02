На Лондонском мосту возобновили движение после теракта

Фото: стрельба в Лондоне (twitter.com adam_cannon)

Движение было открыто вечером 1 декабря

Британская полиция в понедельник объявила о возобновлении движения по Лондонскому мосту после произошедшего на нем 29 ноября теракта, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter полиции Лондона.

Движение было открыто вечером 1 декабря. Теперь по мосту вновь могут передвигаться как пешеходы, так и транспорт.

"Лондонский мост открыт для движения транспорта и пешеходов. Спасибо за терпение", - говорится в заявлении,

Ранее террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.

РБК-Украина писало, что двое человек умерли в результате атаки.