Лондонские переговоры принесли значительный прогресс плану Трампа по Украине, - Axios

Лондон, Суббота 09 августа 2025 22:30
Лондонские переговоры принесли значительный прогресс плану Трампа по Украине, - Axios Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После многочасовых переговоров в Лондоне стороны достигли значительного прогресса в реализации плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети X.

Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что сегодняшние встречи в Лондоне принесли значительный прогресс в реализации плана Дональда Трампа по урегулированию войны между Россией и Украиной

"Американский чиновник сообщил мне: "Сегодняшние многочасовые встречи принесли значительный прогресс на пути к достижению цели президента Трампа - положить конец войне в Украине в преддверии предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске", - написал журналист.

Трамп планирует встречу с Путиным

Напомним, что минувшей ночью Дональд Трамп объявил о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированной на 15 августа в Аляске, где будут обсуждать, в частности, и войну в Украине.

Стоит отметить, что ранее Трамп допустил возможность "обмена территориями" между Украиной и Россией.

По данным WSJ, Путин якобы согласится на полное прекращение огня при условии вывода украинских войск из Донецкой области. Такую позицию он озвучил во время встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

В то же время Bild сообщил, что Уиткофф якобы неправильно понял Путина, ведь тот не отказался от намерений установить полный контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Между тем сегодня WSJ отметило, что на встрече с Трампом Путин может выдвинуть ультиматум в отношении Украины.

Один из чиновников в свою очередь заявил, что Украина и европейские страны, вероятно, отвергнут это предложение, что может позволить Путину использовать ситуацию, обвинив Украину в продолжении войны.

Также отмечается, что идея встречи исходила от Путина для усиления давления на Трампа, а не для достижения мира.

Встречи советников в Лондоне

Стоит заметить также и то, что сегодня, 9 августа западные и украинские советники по безопасности встретились в Лондоне для обсуждения общей позиции.

Как стало известно ранее сегодня, после встречи европейские страны вместе с Украиной представили свой план завершения войны, который предусматривает остановку огня перед любыми другими шагами и взаимные уступки сторон.

Между тем, европейская сторона отклонила предложение РФ обменять контролируемые Украиной части Донецкой области на прекращение огня.

Дональд Трамп Встреча Трампа и Путина Война России против Украины
