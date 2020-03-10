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Лондонська лабораторія підтвердила коронавірус у жителя Чернівців

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 21:16
Лондонська лабораторія підтвердила коронавірус у жителя Чернівців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аналізи, зроблені Центром громадського здоров’я у Києві, відповідають європейським стандартам та рекомендаціям ВООЗ

Лондонська лабораторія підтвердила результати українських досліджень щодо інфікування жителя Чернівців коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

Таким чином, аналізи, зроблені Центром громадського здоров’я у Києві, відповідають європейським стандартам та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Нагадаємо, на цей час в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний.

Крім того, у Києві посилили заходи для запобігання коронавіруса. Зокрема, було визначено сім шпиталів, які у разі необхідності будуть приймати інфікованих коронавірусом.

Додамо, що 10 березня у Кабінеті міністрів обговорили питання щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу. За підсумками засідання було прийнято рішення про створення до кінця цього тижня комісії, яка буде здійснювати перевірку всіх об'єктів обсервації. Крім того, на засіданні Кабміну 11 березня планується затвердження остаточного плану з боротьби з коронавірусом.

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