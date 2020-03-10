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Лондонская лаборатория подтвердила коронавирус у жителя Черновцов

Новости » Общество     10.03.2020 - 21:16
Лондонская лаборатория подтвердила коронавирус у жителя Черновцов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Анализы, сделанные Центром общественного здоровья в Киеве, отвечают европейским стандартам и рекомендациям ВОЗ

Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований об инфицировании жителя Черновцов коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Таким образом, анализы, сделанные Центром общественного здоровья в Киеве, отвечают европейским стандартам и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, в настоящее время в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта обнаружили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное.

Кроме того, в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, было определено семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

Добавим, что 10 марта в Кабинете министров обсудили вопрос о меры по противодействию распространению коронавирус. По итогам заседания было принято решение о создании до конца текущей недели комиссии, которая будет осуществлять проверку всех объектов обсервации. Кроме того, на заседании Кабмина 11 марта планируется утверждение окончательного плана по борьбе с коронавирусом.

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