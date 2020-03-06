У Києві та Львові посилять заходи через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві та Львові закликали обмежити проведення масових заходів

У Києві та Львові запроваджують додаткові заходи для запобігання поширення коронавіруса в Україні. Про це йдеться в повідомленнях Київської міської державної адміністрації, Львівської міськради.

Київ

зокрема, у Києві визначили сім медустанов для госпіталізації інфікованих коронавірусом. Також медустанови повинні бути забезпечені незнижуваним запасом противірусних препаратів. Прийом громадян з ознаками ГРВІ буде перевірятися в окремих кабінетах.

Планується створення додаткових фільтрів безпеки в аеропортах. У всіх школах і дитячих садках проводиться вимір температури. Також посилиться дезінфекція у всіх місцях масового скупчення людей.

Керівників вищих навчальних закладів закликали обмежити проведення культурно-масових заходів у закритих приміщеннях.

Також у столиці створена "гаряча лінія", куди можна звертатися у разі виявлення симптомів - 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) і 044-235-01-01 - з мобільного (згідно з тарифами оператора).

Львів

У Львові у разі виявлення коронавіруса інфіковані будуть направлятися в обласну інфекційну лікарню. Місцем обсервації для людей, що контактували з інфікованими, визначено санаторій "Немирів" в Яворівській районі.

Всі дитячі клуби, медичні установи, дитячі будинки сімейного типу, відділи соціального захисту, Центри надання адмінпослуг, школи і дитячі садки забезпечені антисептичними диспенсерами. Також в аеропорту і на залізничному вокзалі повинні встановити станції для гігієни рук. Крім цього щодня проводиться дезінфекція громадського транспорту.

Також прийнято рішення приймати всіх людей з підвищеною температурою в окремих кабінетах, а до тих, у кого температура тілі перевищує 38 градусів, будуть приїжджати сімейні лікарі на будинок.

Також рекомендували обмежити масові заходи на невизначений термін.

Крім цього у місті відкрили гарячу лінію, куди можна звертатися у випадку підозри на коронавірус - 15-80 (безкоштовно) діє з 09.00 до 18.00 у робочі дні.

Раніше РБК-Україна писало, що обмежили проведення масових заходів в Сумах.

У Чернівцях, де був виявлений перший випадок коронавіруса в Україні, закриті навчальні заклади заборонено проводити масові заходи. Обмеження будуть діяти з 6 по 22 березня.