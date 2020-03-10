У Кабміні обговорили питання протидії коронавірусу в Україні

Фото: Денис Шмигаль (telegram/Denys_Smyhal)

До кінця тижня буде створена комісія, яка буде здійснювати перевірку всіх об'єктів обсервації

У вівторок, 10 березня, відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорювалися питання протидії поширенню коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як повідомляється, у засіданні взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, профільні міністри, представники силового блоку і голови облдержадміністрацій.

У ході засідання сторони обговорили пропозиції щодо заходів, які необхідно вжити для протидії поширенню коронавірусу, а також рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я у разі реалізації різних сценаріїв розвитку подій: від одиничних випадків захворювання до масштабного поширення вірусу всередині країни.

Зокрема, було піднято питання про необхідність прийняття законодавчої ініціативи про можливі заходи оперативного реагування у разі поширення коронавірусу COVID-19 згідно з рекомендаціями ВООЗ та враховуючи законодавчу модель превентивних заходів Польщі.

Своєю чергою, керівництво всіх ОДА запевнив, що регіони готові до випадків захворювання.

"Зараз вже визначені медичні установи, які можуть бути використані для обсервації у разі виявлення коронавіруса серед українських громадян", - йдеться в повідомленні.

Також до кінця тижня буде створена комісія, яка буде здійснювати перевірку всіх об'єктів обсервації.

Остаточний план з боротьби з коронавірусом буде прийнятий на засіданні Кабінету міністрів у середу, 11 березня.

Нагадаємо, у Києві посилили заходи для запобігання коронавіруса. Зокрема, було визначено сім шпиталів, які у разі необхідності будуть приймати інфікованих коронавірусом.

На цей час в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний.