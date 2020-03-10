Скасування рейсів, контроль на кордоні та область на карантині: Україна протистоїть коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МАУ скасовує частину рейсів через коронавірус

Коронавірус в Україні був зафіксований 3 березня, з тих пір в країні вживають різні заходи для запобігання поширенню COVID-19 у країні. Детальніше про вжиті заходи - в матеріалі РБК-Україна.

МАУ скасовує рейси в 16 країн, а SkyUp може змінити польотну програму

"Міжнародні авіалінії України" повідомили про скасування деяких рейсів в 16 країн. Так, скорочуються польоти в:

Італію, Швейцарію, Грецію, Німеччину, Ізраїль, Іспанію, Великобританію, Литву, Азербайджан, Туреччину, Польщу, Угорщину, Австрію, Чехію, Фінляндію, Данію.

Крім того, змінити польотну програму через коронавірус може українська авіакомпанія SkyUp. На даний момент питання розглядається.

Коронавірус в Україні: у МОЗ розповіли про ситуацію

Станом на 10 березня в Україні зареєстровано лише один випадок зараження коронавірусом. Інфікованим виявився житель Чернівців, який приїхав з Італії. Після виявлення коронавірусу в Чернівцях та області було введено карантин у навчальних закладах та заборонені масові заходи.

Також, за даними Чернівецької ОДА, на даний момент в місцевій лікарні з підозрою на коронавірус знаходяться 3 людини.

За інформацією МОЗ, всього в Україні було зафіксовано 40 підозр на коронавірус, а на даний момент перевірка 4 з них триває. Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що на цьому тижні Україна отримає 50 тест-систем для виявлення коронавірусу, а 15-16 березня у країну повинні надійти експрес-тексти.

Ситуація на українському кордоні

На українському кордоні у всіх, хто в'їжджає в країну вимірюють температуру. За даними Держприкордонслужби, з 25 лютого температурний скринінг пройшли вже понад 1,4 млн громадян і ні в кого з них підвищеної температури виявлено не було.

Температурний скринінг проводиться цілодобово на всіх пунктах пропуску, а також на КПВВ на Донбасі і на адмінкордоні з тимчасово окупованою територією Криму.

Ситуація в сусідніх країнах

Як відомо, у всіх семи країнах, з якими межує Україна, зафіксований коронавірус. Країни вживають заходів щодо протидії поширенню COVID-19. Так, Польща з 10 березня ввела посилений санітарний контроль на всіх кордонах, зокрема і з Україною. А сусідня Молдова не пускатиме в країну іноземців, які прибули з країн, де зафіксовано коронавірус. У той же час, Білорусь про намір закривати кордони не заявляла.

Рекомендації українцям за кордоном

Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до Італії через загрозу поширення коронавірусу. Крім того, українців, які не зможуть забезпечити двотижневий домашній карантин, просять відмовитися від поїздок в Ізраїль. Як відомо, Ізраїль ввів двотижневий карантин для всіх, хто приїжджає в країну.