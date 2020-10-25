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У Лондоні тисячі людей вийшли на акцію проти карантинні обмеження

Лондон, Неділя 25 жовтня 2020 00:50
У Лондоні тисячі людей вийшли на акцію проти карантинні обмеження
Фото: дівчина в захисній масці (flickr)
Автор: РБК-Україна

Тисячі осіб вийшли на протест у Лондоні проти обмежень, які влада запроваджує для боротьби з коронавірусом. Активісти вважають, що порушуються їхні права.

Про це повідомляє The Guardian.

Правозахисники вважають, що карантинні заходи наносять більше шкоди, ніж користі.

Вони звинувачують владу у порушенні права на приватне та сімейне життя, порушенні конфіденційності, посяганні на фізичну недоторканність.

Водночас поліція закликала громадян не відвідувати подібні зібрання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні не планують вводити строгий карантин, незважаючи на щоденне підтвердження 6-7 тисяч нових випадків коронавірусу. Суворі обмеження можуть повністю зупинити економіку країни.

Раніше РБК-Україна писало, що Європа буде боротися з коронавірусом, як мінімум, до середини літа 2021 року. Уряди європейських країн ввели ще більше обмежень, щоб приборкати хворобу, знову поширювану по всьому континенту.

У ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавіруса.

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