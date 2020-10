У Лондоні тисячі людей вийшли на акцію проти карантинні обмеження

Тисячі осіб вийшли на протест у Лондоні проти обмежень, які влада запроваджує для боротьби з коронавірусом. Активісти вважають, що порушуються їхні права.

Про це повідомляє The Guardian.

Правозахисники вважають, що карантинні заходи наносять більше шкоди, ніж користі.

Вони звинувачують владу у порушенні права на приватне та сімейне життя, порушенні конфіденційності, посяганні на фізичну недоторканність.

Водночас поліція закликала громадян не відвідувати подібні зібрання.

London’s Oxford Street now at a standstill, thousands of anti-lockdown protestors here pic.twitter.com/VBwkom6OTe