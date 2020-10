В Лондоне тысячи людей вышли на акцию против карантинных ограничений

Тысячи человек вышли на протест в Лондоне против ограничений, которые власти вводят для борьбы с коронавирусом. Активисты считают, что нарушаются их права.

Об этом сообщает The Guardian.

Правозащитники считают, что карантинные мероприятия наносят больше вреда, чем пользы.

Они обвиняют власти в нарушении права на частную и семейную жизнь, нарушении конфиденциальности, посягательстве на физическую неприкосновенность.

В то же время полиция призвала граждан не посещать подобные собрания.

London’s Oxford Street now at a standstill, thousands of anti-lockdown protestors here pic.twitter.com/VBwkom6OTe