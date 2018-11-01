У ЄС сумніваються в досягненні угоди про Brexit за три тижні, - The Telegraph

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Високопоставлений учасник переговорів з боку ЄС Сабін Веян на зустрічі з послами 27 країн ЄС у Брюсселі заявила, що "нічого нового не з'явилося на цьому тижні на переговорах

В Європейському Союзі скептично сприймають ймовірність досягнення угоди з Великобританією з Brexit протягом найближчих трьох тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Telegraph.

Високопоставлений учасник переговорів з боку ЄС Сабін Веян на зустрічі з послами 27 країн ЄС у Брюсселі заявила, що "нічого нового не з'явилося на цьому тижні на переговорах з Оллі Роббінсом, провідним радником Терези Мей.

"Нових ідей немає", - сказала вона.

Нагадаємо, британський міністр з питання Brexit Домінік Рааб розраховує, що угода з ЄС про вихід Великобританії буде затверджена до 21 листопада.

Раніше міністр припускав, що кінець листопада є крайнім терміном "практичних термінів проходження через наше законодавство".

Відзначимо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що угода з ЄС щодо умов Brexit готова на 95%.