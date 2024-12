Ломаченко завершил карьеру или нет? Что говорят Усик, промоутеры и фанаты

Первым, кто сообщил о том, что двукратный чемпион Олимпийских игр завершил карьеру, стал якобы журналист Майкл Бенсон в соцсети Х 18 декабря.

"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет... Мы желаем ему всего наилучшего во всем, что он будет делать в будущем", - написал Майкл, напомнив, что украинец становился чемпионом мира в трех весовых категориях от полулегкой до легкой.

Незадолго до публикации поста Бенсона, журналисты канала Fight Hub TV спросили у боксера Александра Усика, который является кумом Ломаченко, что он думает о будущем Василия.

В разговоре чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO никоим образом не обмолвился о том, что его близкий друг планирует завершать карьеру. Более того, Усик не исключает варианта, что Ломаченко может провести поединок с американцем Джервонтой Дэвисом.

"Увидим ли мы еще Ломаченко? Возможно. Его поединок против Джервонты Дэвиса? Все возможно, я не знаю", - сказал он.

Известный боксерский промоутер и менеджер "Ломы" Эгис Климас еще летом этого года говорил, что поединок с Дэвисом в 2024 году точно не состоится, потому что "Ломаченко не в настроении, у него нет мотивации".

"Василий пока взял паузу и хочет провести больше времени со своей семьей. Он не хочет драться до конца года, поэтому в 2024 году его бой не стоит ждать", - сказал функционер в комментарии Fight Hub TV.

Эгис отметил, что украинца "мотивируют не только деньги", ведь он "ничего не делает просто ради денег".

"Вы можете ему предлагать миллионы, но без мотивации он не захочет драться", - добавил Климас и отметил при этом, что "Ломаченко пока не завершает карьеру".

В конце октября Климас уже в комментарии изданию BoxingScene сказал, что Ломаченко "в последнее время" беспокоят боли в спине, поэтому он консультируется с врачами. И снова подчеркнул: решение проводить бой с Дэвисом, или же выйти на пенсию, Василием еще не принято.

Василий Ломаченко (фото: Getty Images)

29 октября на BoxingScene вышел материал, в котором говорится о том, что "в стенах Top Rank (промоутерская компания, которая организует бои в том числе и Ломаченко - Ред.) склоняются к тому, что Ломаченко завершит карьеру". Неофициально для Дэвиса ищут другого соперника. Главным претендентом является, что интересно, другой украинский боксер - Денис Беринчик.

Менеджер Ломаченко в ответ намекнул, что его подопечный может изменить свое решение со временем, даже если объявит о завершении карьеры.

"В прошлый раз тоже люди говорили, что он уйдет на пенсию. Он задумывался над этим. А потом передумал, позвонил мне и сказал, что хочет драться. Трудно сказать, что будет", - рассказал Климас.

Западные СМИ отмечают, что украинцу было бы целесообразнее уйти на пенсию.

"Ломаченко мог бы уйти из своего любимого вида спорта на вершине, оставив пояс себе (свой последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, украинец победил Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе по версии IBF - Ред.), а не рисковать титулом в бою с мощным Дэвисом", - говорят эксперты BoxingScene.

"Ломаченко достиг всего, чего хотел в профессиональной карьере. Я радуюсь этому. Конечно, если он хочет вернуться и драться, Бог ему в помощь, и мы поможем ему в его следующем бою", - говорит глава Top Rank Боб Арум.

В сети фанаты бокса из разных уголков мира активно комментируют информацию о завершении Ломаченко карьеры. Многие болельщики расстроены из-за решения боксера.

Однако большое количество юзеров Х, среди которых в том числе спортивные обозреватели, не спешат отправлять украинца на пенсию. Они призывают "не верить ничему и ничему, пока не поступит информация от самого Ломаченко".

Некоторые даже считают, что аккаунт, с которого распространена информация о том, что Ломаченко "официально" завершил карьеру, является фейковым, а человек, который его ведет, не имеет никакого отношения к журналистике и боксу.

No, Lomachenko no ha anunciado su retiro. Todo es obra de esa cuenta que se hace pasar por Michael Benson.



Me costó 30 segundos desmentirlo desde el sillón, mientras que algunos medios ya lo dieron por hecho