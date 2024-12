Ломаченко завершил боксерскую карьеру, - инсайдер

"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Ломаченко становился чемпионом мира в трех весовых категориях от полулегкой до легкой. Мы желаем ему всего наилучшего во всем, что он делал в будущем", - написал Бенсон.

Vasiliy Lomachenko has officially announced his RETIREMENT at the age of 36. Lomachenko had held multiple world championships at 3 weight classes from featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future.