Ломаченко завершил боксерскую карьеру, - инсайдер

Украинский боксер Василий Ломаченко завершил профессиональную карьеру. За время своей карьеры он стал двукратным чемпионом Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста и инсайдера Майкла Бенсона в соцсети "Х".

"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Ломаченко становился чемпионом мира в трех весовых категориях от полулегкой до легкой. Мы желаем ему всего наилучшего во всем, что он делал в будущем", - написал Бенсон.

Vasiliy Lomachenko has officially announced his RETIREMENT at the age of 36. Lomachenko had held multiple world championships at 3 weight classes from featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future. — MichaelBensonn (@Bestboxingnews) December 18, 2024

Заметим, что последний бой Василий провел в мае 2024 года. Именно тогда в профессиональном бою Ломаченко победил Джорджа Камбососа и получил пояс чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Василий также стал единственным двукратным олимпийским чемпионом по боксу в истории Украины.